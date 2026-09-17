В Минцифры сообщили о переговорах с Apple по 5G на iPhone

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ведет переговоры с американской компанией Apple о подключении к 5G пользователей iPhone в России.

"Мы ведем переговоры с Apple, обсуждаем возможность подключения 5G на iPhone", - сказал "РИА Новости" глава ведомства Максут Шадаев.

Подробностей переговоров министр не привел.

11 сентября в России официально запустили коммерческие сети связи пятого поколения. На первом этапе сервисы 5G заработали в 16 городах, услуги будут предоставлять операторы "большой четверки".

Сервисами 5G уже пользуются владельцы Android. Вопрос с пользователями iOS решается.