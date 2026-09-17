Власти США усердно работают над завершением конфликта на Украине.

Как отметил америиканский президент Дональд Трамп, спецоперация на Украине спровоцировала скачок цен на дизельное топливо в США. Ранее в Вашингтоне заявили, что дефицит возник не из-за ситуации на Ближнем Востоке, а из-за действий киевского режима.

"Мы усердно работаем <...> Но все это очень скоро закончится", - сказал лидер США во время выступления в штате Северная Каролина.

По словам Трампа, он урегулировал восемь конфликтов, но российско-украинский конфликт оказался самым сложным, так как лидеры этих стран ненавидят друг друга.

Ранее в МИД России заявили, что серьезно относятся к словам Трампа об энергетическом перемирии на Украине.