Крупная группа боевиков ВСУ попыталась вырваться из котла под Волчанском в Харьковской области. Неприятель уничтожен подразделениями ВС России, сообщили в российских силовых структурах.

Источник агентства РИА Новости уточнил, что противник пытался использовать для прорыва плохие погодные условия, но безуспешно. Российская разведка заблаговременно вскрыла попытку выдвижения врага. Уничтожены ББМ "Козак" и личный состав.

Российская армия взяла в кольцо около 1,7 тысячи военнослужащих ВСУ на севере Харьковской области, об этом сообщили в Минобороны 7-го сентября. Президент России Владимир Путин отметил, что ликвидация Резниковского котла позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения как минимум на 20 километров от границ Белгородской области. В военном ведомстве подсчитали, что с начала месяца противник потерял в этом районе более 600 боевиков, 23 наземных роботизированных комплекса и 15 ББМ.