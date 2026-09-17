"Я очень расстроилась и просто нет слов": Собчак уличила Бурковского во лжи

Накануне, 16 сентября, вышло свежее интервью Андрея Бурковского. Актер вместе с семьей покинул Россию в 2022 году. Артист не делал громких заявлений. Поначалу многие даже подумали, что в Америке звезда сериала "Медиатор" проводит отпуск. Только когда Андрей начал выставлять в соцсети посты на английском языке, стало понятно, что в России в ближайшее время мы его не увидим.

Это интервью не укрылось от внимания Ксении Собчак. Она публично уличила актера во лжи. "Захотелось ответить Андрею Бурковскому, потому что, если честно, я очень расстроилась и просто нет слов..." - заявила Собчак.

Для начала она опровергла его слова о том, что он виделся с телеведущей и ее супругом, режиссером Константином Богомоловым, и лишь поздоровались друг с другом. Как утверждает Собчак, они провели парами пару дней на итальянском курорте.

"Мы с тобой и твоей женой Олей обедали вместе, болтали, смеялись, были (как мне тогда казалось) очень рады видеть друг друга. На следующий день мы долго гуляли по вечернему городу и пошли еще ужинать вместе, сидели допоздна и никто не хотел расходиться", - выдвинула свою версию событий Ксения.

Собчак отметила, что Бурковский вел себя совершенно непринужденно и не подавал вида, что ему "позорно было два (!) раза обедать и ужинать" с журналисткой и ее мужем.

"И, давай честно, писать, уехав из России, о своем друге (бывшем, как я поняла из интервью), который так много сделал для тебя в твоей профессии, с которым вы выпустили столько талантливых спектаклей, которые принесли тебе успех, — низость", - заявила Собчак, встав на защиту Богомолова.

Ксения также подчеркнула, что всегда радовалась как за Бурковского, так и за других покинувших Россию кинодеятелей, которые теперь работают за границей.

В заключение журналистка сменила гнев на милость. "Искренне желаю тебе преуспеть в твоей карьере и в твоем пути. Уверена: чтобы преуспеть, совершенно не обязательно отказываться от тех людей, которые ничего, кроме добра, тебе не сделали", - пожелала Бурковскому Собчак в своем официальном телеграм-канале.

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