Брат Дианы раскрыл шокирующие слова Карла III перед похоронами принцессы: британцы не простят это королю

Граф Чарльз Спенсер выступил с сенсационным заявлением о происходившем во дворце в первые дни после гибели принцессы Дианы. В своей книге "Лебединая песня: Диана, моя сестра", он раскрыл тщательно скрываемый секрет короля Карла III.

Диана вышла замуж за тогдашнего принца Чарльза в 1981 году, а в конце 1992 года супруги объявили о расставании. Любимая миллионами британцев принцесса погибла в Париже 31 августа 1997 года. Ей было 36 лет. У леди Ди остались двое сыновей — принцы Уильям и Гарри.

В своей книге граф Спенсер утверждает, что Чарльз во время ожесточённых споров по поводу организации похорон Дианы заявил, что его бывшую жену, чья смерть вызвала беспрецедентную волну скорби по всему миру, вскоре забудут.

"Принц продолжал изливать свой гнев, а я его не перебивал. Затем он остановился. Я предположил, что эта пауза означала попытку взять себя в руки, но потом он выплеснул на меня по телефону то, что я всегда воспринимал как его долго сдерживаемое презрение к Диане и его ужас от того, насколько сильно весь мир был потрясён её смертью. Будь уверен, довольно скоро все ее забудут!" — вспоминает Спенсер в книге.

Граф утверждает, решил написать мемуары, чтобы исправить "неправду", которая распространялась о его покойной сестре. На протяжении многих лет Спенсер сохранял близкие отношения как с Уильямом, так и с Гарри. Во время визита герцога и герцогини Сассекских в Великобританию в июле он принимал их вместе с детьми в своём поместье.

Букингемский дворец после откровений Спенсера пришел в ужас. Королевская пресс-служба понимает, что британцы не простят Карлу III такого отношения к их любимице, и уже отреагировала на заявление графа.

"Хотя мы принципиально не комментируем книги, Его Величество понимает, что боль от утраты, переживаемая братом, может затуманивать разум, влиять на суждения и окрашивать воспоминания таким образом, который другие люди могут не осознавать, даже спустя много лет после подобной потери", — говорится в официальном комментарии дворца.