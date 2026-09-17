ПВО отразила попытку атаки дронов ВСУ на Москву

Силы противовоздушной пресекли очередную попытку киевского режима атаковать российскую столицу. Как сообщил утром 17 сентября мэр Москвы Сергей Собянин, ПВО сбила еще четыре украинских беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к мегаполису.

Ранее Собянин писал в мессенджере "Макс" о двух уничтоженных украинских дронах. Таким образом, общее число сбитых с начала суток БПЛА достигло шести.

Информации о разрушениях и жертвах не поступало. На местах падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб.