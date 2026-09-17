ВС России нанесли новые удары по объектам ВПК Украины

Российские войска продолжили наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. В течение ночи на 17 сентября поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами. Целями стали предприятия металлургической и радиоэлектронной промышленности, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры в Киеве, Запорожье и Одесской области. Поражены также морские суда, которые использовались в интересах ВСУ.

Наблюдатели, в свою очередь, сообщают о комбинированной атаке, основной удар пришелся на Киев и Запорожье. По украинской столице, по данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, выпущено около 20 баллистических ракет "Искандер-М" и ракет комплекса С-400, а также 4 гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон". В Запорожье прилетели одновременно 4 крылатые ракеты "Калибр" и 2 баллистические Х-23.