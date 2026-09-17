Диана Шурыгина тяжело болеет в СИЗО

В начале июля Диана Шурыгина попала в СИЗО. Она нарушила режим домашнего ареста. За решеткой ей приходится несладко. А теперь звезду шоу Андрея Малахова и вовсе сразил недуг.

Об этом сообщила приятельница Дианы Шурыгиной, продюсер Диана Бичарова. "В СИЗО очень холодно. Диана заболела ангиной. Она колет антибиотики. Я заказала лекарства и теплые вещи, но они пока не дошли. Условия там, мягко говоря, не очень. Одежды у нее почти нет. Но, в целом, Диана держится молодцом", - сообщила Бичарова "КП".

Кроме одежды, она старается по возможности привозить приятельнице продукты. Диана просит сладости, газировку и чипсы.

Напомним, что ей грозит от двух до шести лет лишения свободы за распространение материалов порнографического характера группой лиц по предварительному сговору.

Диана Шурыгина получила скандальную известность после участия в ток-шоу, где она, будучи 16-летней, обвинила 21-летнего Сергея Семенова в изнасиловании на вечеринке. В тот вечер она "выпила чуть-чуть, на донышке".

В результате Семенова приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, однако благодаря адвокатам наказание удалось заменить на тюремный срок в один год и два месяца. После этого парень вышел на свободу и занялся правозащитной деятельностью.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>