Наталья Данилова похоронила всех близких, стала отшельницей и умерла в нищете: трагедия одной из самых красивых актрис на земле

Наталья Данилова скончалась 8 сентября, но трагические новости стали известны только сейчас. Актрисе из фильма "Место встречи изменить нельзя" было 70 лет. Свои последние дни Данилова провела в хосписе в Санкт-Петербурге. Она боролась с раком.

Звезда советского кино последние годы жила отшельницей. Артистка одного за другим похоронила близких и оказалась в полном одиночестве. Как пишет 7 Дней, болезнь настолько опутала организм Натальи Юрьевны, что ей потребовался постоянный паллиативный уход, врачи уже ничем не могли ей помочь.

"Наталья Данилова, как я повторяла всю жизнь, — одна из самых красивых актрис на земле... И ей это говорила при каждой встрече, в каждом, давно уже редком телефонном разговоре. Ее скромность поражала меня", — рассказала в блоге театральный обозреватель Лена Вольгуст.

По словам обозревателя, актриса жила одна на даче, в маленьком доме, лишенном каких-либо удобств. "Она давно выбрала для себя режим максимальной тишины…" — подчеркнула Вольгуст.

На счету Даниловой свыше 100 ролей в кино. Но она запомнилась прежде всего по роли Вари Синичкиной в легендарном фильме Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя". Сыгранная ею возлюбленная Володи Шарапова покорила зрителей, этот образ принес актрисе всесоюзную известность.

Данилова дважды была замужем. С первым супругом, режиссером Асхабом Абакаровым, актриса познакомилась еще в студенческие годы. Крест на их браке поставил аборт. Наталья приболела, врач назначил ей сильные гормональные препараты, не зная, что она беременна. Когда выяснилось, что актриса ждет ребенка, был уже поздний срок, лекарства могли серьезно повлиять на плод. Асхаб уговаривал оставить ребенка. Мать артистки боялась, что малыш родится больным. В итоге Данилова послушалась маму. После этого она уже не могла иметь детей.

Позднее мужем актрисы стал мужчина по имени Сергей, который, по воспоминаниям актрисы, окружал ее заботой и поддерживал. Мужчина был далек от кино и театра, вел непубличный образ жизни. Семейное счастье оборвалось трагически — Сергей скончался от инсульта в возрасте 45 лет.

Следом за вторым супругом ушла мама Натальи Юрьевны. Актриса осталась совсем одна. Ей катастрофически не хватало денег, все самое ценное Данилова отнесла в скупку, позже собирала бутылки и сдавала их, чтобы купить еду себе и своей собаке.