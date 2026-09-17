Новые удары по военным объектам в украинском тылу. В Киевской области повреждены оборонные предприятия и склады. В подконтрольной неонацистам части Запорожья атакован завод, выпускающий радиолокационные системы. На передовой российская армия теснит противника на всех направлениях. В Харьковской области подорвана боеспособность Волчанской группировки ВСУ. Наши подразделения уничтожают оставшиеся укрепления врага в Орехове.

Меньше трех километров до российской границы. Окраины села Малая Волчья на Харьковщине. Последнюю цепь блиндажей и траншей, спрятанных в лесу, сегодня накрыли залпы танков и реактивных установок. И уже к обеду пришли срочные сообщения - противник сбежал. Малая Волчья перешла под контроль группировки "Север". А Резниковский котел сжался еще на несколько квадратных километров.

Крупный отряд, человек 30, от отчаяния, побежал напролом. Не в тыл, а как раз на позиции российских войск. Их почти сразу уничтожили. Хотя, говорят бойцы, такие прорывы уже редкость.

А это северная окраина Орехова. Рушатся последние опорные пункты ВСУ в городе. Операция по уничтожению этого, без преувеличения, главнейшего бастиона националистов в Запорожье вступила в финальную стадию.

Сегодня под контроль российский войск перешла трасса Н-8. Эта дорога, которая связывала Орехов и Запорожье. Снабжения больше нет и не будет. Шансов сбежать тоже.

Вот кадры, которые сделали наши бойцы. Разбитый бандеровский пикап с соответствующей нацистской символикой. Пулевые отверстия на лобовом стекле и бортах говорят о том, что националисты попали не под удар дрона, а в засаду российских разведчиков.

А вот те, кто еще прячется в подвалах и блиндажах. На поясе - австралийский пистолет "Глок". Натовская разгрузка. Гранаты. На плече - шеврон запрещенного в России "Правого сектора"* - самой радикальной группировки украинских неофашистов.

На оборону Орехова ВСУ бросили свои элитные части. И миллионы долларов на строительство дотов и траншей. Но вот с дрона хорошо видно, во что превращаются их позиции. Едва заметен ствол миномета. Все остальное в радиусе 20 метров - уничтожено взрывной волной.

Впрочем, мощные фортификации не спасли Орехов от окружения. Город практически взят в кольцо. Российская бронетехника местами уже выходит на прямую наводку. Противник сопротивляется вяло. Все говорит о том, что слухи о неприступности этой крепости, как и том, что Орехов продержится минимум до нового года, оказались сильно преувеличены.