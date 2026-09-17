В Германии разгорается скандал вокруг нового разорительного бюджета

В Германии разгораются споры вокруг нового проекта бюджета, который предусматривает рекордный объем заимствований - почти 120 миллиардов евро. Оппозиция, Конституционный суд и простые граждане засомневались, что страна сможет обслужить огромный госдолг.

На фоне возмущений канцлер Мерц заявил: он готов урезать объем кредитов. Но этим обещаниям мало кто верит. В планах правительства - резкий рост расходов на оборону. Часть денег направят Украине.

Собрать средства планируют за счет введения новых и повышения существующих налогов, в том числе подоходного. В прошлом году в Конституцию внесли изменения и убрали правило так называемого долгового тормоза. Это позволит парламенту превышать установленный порог заимствований. Издание Тагесшпигель пишет, что у властей нет четкого плана, как гасить кредиты. Долговые обязательства тяжким бременем лягут на плечи будущих поколений.