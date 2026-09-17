В испанской Валенсии мощные ливни хлынули в метро

Мощные ливни обрушились на северо-восток и восток Испании. В нескольких регионах сильные подтопления. В Валенсии на улицах бурные потоки, которые хлынули даже в метро. Его работа приостановлена. Из-за непогоды пришлось отменить футбольный матч - ливень заливал поле и трибуны стадиона.

Похожая картина в Барселоне. Под водой не видно дорог и тротуаров. Спасатели помогают автомобилистам, которые оказались заблокированы из-за потопа. Экстренные службы ищут женщину, которую могло унести потоком воды. По прогнозам, стихия не отступит, впереди испанцев ждёт ещё несколько дней непогоды.