Собянин: Портал поставщиков открывает новые возможности бизнесу из регионов

Московский портал поставщиков открывает новые возможности для бизнеса из регионов. По сути, это универсальный маркетплейс для закупок малых объемов, рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин.

Сегодня на портале работают более 400 тысяч предпринимателей со всей страны. Предлагать свою продукцию могут поставщики из любого региона. А участие в торгах является простым и необременительным даже для самого малого бизнеса.

Продукцию и услуги закупают государственные и муниципальные учреждения. Ежедневно на площадке заключают более полутора тысяч контрактов. Количество пользователей постоянно растет. Поставщикам доступны быстрая регистрация и бесплатный доступ к возможностям платформы.