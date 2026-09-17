Керченский музей древностей продолжает активно развиваться

Красно и чернолаковая керамика, терракотовые статуэтки из средиземноморских античных полисов, монументальные скульптуры богов, надгробные стелы с рельефами, монеты и украшения, в том числе скифское и сарматское золото – бесценная коллекция мирового масштаба, которую Керченский музей-заповедник собирает вот уже 200 лет.

"После присоединения Крыма к Российской империи сюда стали приезжать ученые или просто люди, которые интересовались античной историей. И у них прямо под ногами находились предметы, которые относились к этой эпохе", - рассказал Эдуард Артеменко, заведующий историко-археологическим отделом ГБУ РК "Восточно-Крымский ИКМЗ".

Эти предметы привлекли и Поля Дебрюкса. Бежавший из Франции после революции дворянин поступил на службу в России. В Керчи был начальником соляных копей и таможни, а в свободное время занимался археологией. Его частная коллекция поразила Александра I. И в 1826 году император повелел "учредить музей для хранения накопившихся предметов древности".

Первые руководители не только изучали памятники, но и боролись с бессистемными раскопками – так называемая золотая лихорадка, которая охватила Керченский полуостров после обнаружения скифских украшений в кургане Киль-Оба.

С середины 19 века Керченский музей входит в состав Императорской археологической комиссии. Отсюда отправляются в Эрмитаж находки, которые сразу же признаются важнейшими на территории Российской империи. Побережье Керченского пролива становится меккой для археологов. Еще один статус город получил уже в наши дни, древнейший в России. Ученые благодаря раскопкам на горе Митридат, где находился Пантикопей, столица Боспорского царства, сделали вывод: Керчь существует уже 27 веков.

Музей не раз был ограблен. Английские интервенты во время Крымской войны выкрали тысячи экспонатов, которые сейчас выставляют в Британском музее. Во время Великой Отечественной немцы вывезли 45 ящиков с артефактами. Уже в наши дни Украина присвоила коллекцию "Скифского золота", среди которого знаменитая на весь мир статуя Змееногой Богини. Однако и сегодня керченские фонды продолжают пополняться, огромную роль сыграло воссоединение Крыма и России. Масштабное строительство на полуострове открыло новую эпоху археологических открытий.

"Впервые, это возможно было только в России, впереди шли археологи, а потом шли строители. Сделано более 100 просто удивительных открытий абсолютной мировой новизны. И до сих пор есть те предметы, которые находятся у нас в музее-заповеднике, которые представляют из себя нераскрытые тайны", - рассказала Татьяна Умрихина, генеральный директор ГБУ РК "Восточно-Крымский ИКМЗ".

Сегодня в фондах хранится более 300 тысяч предметов. А музей древностей со временем превратился в заповедник, который объединяет 16 объектов от Черного до Азовского моря. Античные городища, курганы, склепы, изобразительная галерея, лапидарий – крупнейшая в мире коллекция каменных древностей, мемориальные комплексы Великой Отечественной войны.