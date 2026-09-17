Оборонное предприятие горит в Запорожье после ударов ВС России

Целью российской ракетной атаки на Запорожье было государственное оборонное предприятие "Искра". По заводу одновременно ударили четыре ракеты, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Всего подполье насчитало шесть прилетов по городу, подконтрольному киевскому режиму. После российской ракетной атаки вспыхнули крупные пожары. На появившихся кадрах видно мощное зарево над городом и поднимающийся дым.

Как сообщили подпольщики, крупный пожар зафиксирован на территории завода "Искра". По объекту пришлась серия из четырех крылатых ракет "Калибр" и двух баллистических Х-23. "Искра" - государственное оборонное предприятие, производящее наземные радиолокационные системы. Завод - часть украинского оборонно-промышленного комплекса.