"От машины ничего не осталось": актер сериала "Реальные пацаны" Армен Бежанян стал жертвой ДТП

Армен Бежанян сыграл в комедийном сериала "Реальные пацаны" и прославился на всю страну. Артист воплотил образ отчима Коляна.

Накануне, 16 сентября, известный актер попал в серьезную автомобильную аварию на трассе в Пермском крае. Армен Бежанян вышел на связь и рассказал о случившемся. По его словам, виновник ДТП скрылся с места происшествия.

"Ну что, только что слетел с дороги. Там непонятно, какой маневр совершил впереди идущий автомобиль. Я пытался его обгонять, он почему-то дернулся влево. И вот меня выкинуло. Как видите, от машины ничего не осталось. Будем считать, что это случайное совпадение, но вряд ли бывают такие совпадения. Скорость была немаленькая. Если это сделано специально, ты вы не люди! Уроды!" - сообщил в своем блоге артист.

Сам Бежанян, по предварительным данным, не пострадал.

В комментариях многочисленные поклонники высказали слова поддержки артисту и порадовались, что разбился только автомобиль.

Напомним, что после съемок в комедийном сериале "Реальные пацаны" Армен Бежанян ушел из кино. Несколько лет назад артист запустил политическую карьеру.

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