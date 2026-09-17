ВС России поразили крупнейший дата-центр ВСУ

Российские войска поразили в Киеве крупный дата-центр - "Де ново дата-центр".

Он обеспечивал работу серверов, которые использовались в военных целях, передает Минобороны России. В частности, центр обрабатывал, передавал и хранил данные разведывательного характера.

Для атаки ВС России применили высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотники.

Помимо этого, российская армия нанесла удары по производящим БПЛА предприятиям в Киеве и Киевской области, а также по металлургическому комбинату "Запорожсталь" и предприятию радиоэлектронной промышленности "Искра" в Запорожской области.

Еще одной целью ВС России стал аккумуляторный парк хранения энергии Бровары – он обеспечивал работу военных объектов в Киевской области.

Российская армия также разрушила два автомобильных моста через реку Днестр в районе села Маяки. ВСУ использовали их для транспортировки военных грузов из Румынии.