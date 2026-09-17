ФСБ задержала организатора контрабандных поставок оружия ВСУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали организатора контрабандных поставок оружия на Украину. Суд отправил фигуранта под стражу.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, жителя Севастополя задержали в Московском регионе. Его подозревают в государственной измене. По данным следствия, гражданин России 1979 года рождения связался в Telegram с сотрудником СБУ. По заданию куратора злоумышленник занимался организацией контрабандных поставок вооружения и военной техники на территорию Украины через третьи страны.

Возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и контрабанде оружия. Расследование продолжается, фигуранту дела грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, передает ТВЦ.