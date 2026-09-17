Ирина Пегова раскрыла правду о свадьбе с молодым актером

Ирина Пегова официально была замужем лишь единожды. Актриса оформила отношения с коллегой Дмитрием Орловым. Со стороны этот союз казался гармоничным и счастливым. Тем удивительнее поклонникам в 2011 году было узнать о разводе.

С тех пор Ирина Пегова предпочитает не распространяться о своей частной жизни. Однако в прошлом году актриса вышла в свет в компании актера Сергея Марина. После этого Ирину все чаще стали замечать в компании обаятельного мужчины.

Артисты познакомились два года назад на съемках исторической драмы "Царская прививка", где Пегова сыграла Екатерину II, а Марин — графа Орлова. Сергей красиво ухаживал за Ириной, приходил на ее спектакли с букетами. Марин на девять лет младше Пеговой. Но, очевидно, это ничуть не волнует пару.

А недавно в Сети поползли слухи, что влюбленные могли официально оформить отношения. Поводом для разговоров послужило то, что Ирина стала часто носить то одно, то два кольца на безымянном пальце правой руки.

И вот теперь журналисты прямо спросили у Пеговой, что это значит. "Я ношу, когда хочу, что хочу и на каких хочу пальцах", - коротко ответила актриса. При этом она отметила, что к ней свататься не приходили. Выходить замуж Ирина не спешит. "Я там была, я там все видела", - сообщила артистка Woman.ru.

Напомним, Ирина Пегова была замужем за актером Дмитрием Орловым. Они сыграли свадьбу в 2005 году, а в 2006-м актриса родила дочь Татьяну. Когда девочке было пять лет, артисты со скандалом развелись. Однако бывшим супругам удалось наладить отношения, Татьяна регулярно видится с отцом.

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