Камилла Паркер-Боулз бьет тревогу из-за одной особенности Карла III, а людей это восхищает

Камилла Паркер-Боулз призналась, что долгие годы засыпает одна. Привычка Карла III работать глубоко за полночь негативно влияет на его здоровье, уверена королева. Камилла пытается повлиять на мужа, но он непреклонен.

"Карл всегда был чрезвычайно целеустремлённым человеком, а через его рабочий стол постоянно проходит огромное количество материалов. Он не из тех, кто автоматически отключается от работы только потому, что рабочий день формально закончился", — поделился с RadarOnline источник из дворца.

Народ восхищает такая преданность делу короля. Но эксперты неоднократно предупреждали, что регулярное нарушение естественного цикла сна организма может иметь последствия как для физического, так и для умственного функционирования. Особенно учитывая возраст монарха, Карлу III — 77 лет, и его борьбу с раком.

"Люди вокруг него чрезвычайно восхищаются такой преданностью делу, но, естественно, они также хотят убедиться, что сохраняется разумный баланс, особенно учитывая его борьбу с болезнью. Камилла лучше кого-либо знает, насколько неутомимым он может быть, когда полностью погружается в работу. Очевидно, что её замечание было сделано с юмором, однако за ним скрывается серьёзная реальность — даже человеку с выносливостью короля необходимо иметь возможность по-настоящему отключаться от работы, спать и восстанавливать силы", — отметил инсайдер.

Напомним, что Карл III стал королём после ухода Елизаветы II, которая умерла в сентябре 2022 года в возрасте 96 лет. Вскоре после этого монарх привлёк внимание общественности, когда во время церемонии подписания документов в Северной Ирландии заметно разозлился из-за протекающей ручки. Эксперты уже тогда говорили, что раздражительность Карла III связана с недосыпом.