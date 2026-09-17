Последние заявления главы киевского режима Владимира Зеленского воспринимаются как готовность сдаться и признать поражение. Украинский лидер во время конфликта рассуждает о жертвах с обеих сторон – значит, он либо лицемерит, либо наконец осознал истинный масштаб собственных потерь, считает автор статьи в немецком издании Junge Welt.

Издание напоминает сказанное Зеленским в недавнем интервью британскому телеканалу Sky News: украинский лидер заявил, что настоящей победой станет прекращение боевых действий. Авторы задаются вопросом, не является ли это завуалированным предложением о капитуляции – особенно после заявлений о том, что грядущая зима будет "плохой или еще хуже"?

В Кремле ранее напомнили, что условия для остановки боевых действий были изложены два года назад. Это вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также заявить отказ Киева от планов вступления в НАТО.