"Существует маленький, но очень важный секрет": Мария Миронова заговорила после победы в суде над мужем-тираном

Мария Миронова со скандалом развелась с мужем Андреем Сорокой, который на 18 лет моложе. Брак рухнул еще в 2023 году, но об этом стало известно лишь недавно, после того, как актер подал в суд на бывшую жену.

Сорока потребовал установить порядок общения с сыном Федором. Мальчик остался жить с мамой, но продолжал общаться с папой, пока Андрей якобы не проявил агрессию. Мария после такого решила, что Федя будет встречаться с Андреем только в ее присутствии. Сороке такие условия не понравились, и он пошел в суд.

В итоге это сражение выиграла Мария Миронова. Суд обязал Андрея Сороку не только пойти на условия бывшей жены, но и выплачивать ей алименты.

После этого известная актриса вышла на связь. Для начала она объявила о своей победе, а потом поблагодарила всех, начиная с адвоката и заканчивая обычными женщинами, оказавшимися в аналогичной ситуации, за поддержку.

"Пройдя эту непростую ситуацию в жизни, я еще раз убедилась, что в нашей жизни существует маленький, но очень важный секрет: когда в твоей жизни есть только один сценарий, ты правдив и веришь в него до конца, готов пройти все, что тебе уготовано, с принятием и огромным внутренним трудом, - ты победишь!" - заявила Миронова на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Актриса настроена позитивно. Она намерена дальше работать и заниматься ребенком. "Идем дальше, радуемся жизни, творим, выигрываем турниры, трудимся и помним одну маленькую тайну!" - заключила актриса.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>