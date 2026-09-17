Глава избиркома в Запорожской области погибла при ударе БПЛА

В Запорожской области в результате атаки украинского беспилотника погибла председатель участковой избирательной комиссии №394.

Елена Астанина погибла при атаке на село Октябрьское Токманского муниципального округа. ЦИК выразила соболезнования родным и близким погибшей.

Астанина работала в российской избирательной системе с 2022 года. Она участвовала в организации референдума о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сентябрьские выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях – Украина будет делать все возможное, чтобы сорвать выборы и внести раскол в общество.