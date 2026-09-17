Возросло число госпитализированных с отравлением из кафе в Казани

Возросло число госпитализированных с отравлением посетителей казанского кафе "Nan Кебаб". По последним данным минздрава Татарстана, в больницу попали 28 человек. Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что после употребления продукции кафе "Nan Кебаб N1" с 12 по 16 сентября зарегистрировано 58 случаев кишечной инфекции. Все пострадавшие употребляли шаурму, закрытую пиццу или кебаб.

В результате проверки кафе эксперты выявили многочисленные нарушения. В 44 килограммах продукции обнаружены кишечная палочка и сальмонелла. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кафе опечатано, материалы переданы в суд, передает РИА Новости.