Причастного к теракту в "Крокусе" боевика приговорили к 20 годам тюрьмы в США

Министерство юстиции США приговорило к 20 годам тюремного заключения афганского боевика Мохаммада Шарифуллу, который был связан с терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Боевика группировки "Вилаят Хорасан" (афганский филиал запрещенной в России террористической организации "Исламское государство") признан виновным в многолетней поддержке терроризма.

Установлено, что в 2021 году он разведку у аэропорта Кабула перед подрывом. Тогда во время взрыва погибли 13 американских военных и более 160 мирных жителей.

В 2024 году Шарифулла дистанционно проводил инструктаж для исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле", учил их обращению со стрелковым оружием. В ходе этого теракта погибли 151 человек, 609 пострадали.

В общей сложности с 2016 по 2025 глды Шарифулла участвовал в более чем 10 терактах, говорится в сообщении на сайте Минюста США.

Мохаммад Шарифулла попался в 2025 году на афгано-пакистанской границе, а затем был экстрадирован в США.