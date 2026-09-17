Российские войска за минувшие сутки освободили два населенных пункта в зоне проведения спецоперации.

Малая Волчья в Харьковской области перешла под контроль России в результате активных действий группировки войск "Север", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга. Населенный пункт входит в "Волчанский котел". Наши бойцы продолжают сжимать кольцо окружения и создавать зону безопасности возле российской границы.

Группировка войск "Восток" освободила Розовку в Запорожской области. Нашим бойцам удалось продвинуться в глубину обороны ВСУ.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы освободили Ольховатку в Харьковской области.