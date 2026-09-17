Собянин: Москва расширяет программу комплексной профориентации школьников

Мэр Москвы Сергей Собянин в соцсетях сообщил о расширении программы комплексной профориентации школьников. Город увеличивает число площадок программы.

"С января 2027 года к участию пригласят учеников восьмых классов московских школ. Кроме того, увеличится сеть площадок — новым хабом станет центр практического обучения "Профессии будущего" в Печатниках, где школьники смогут знакомиться с востребованными специальностями в практико- ориентированном формате", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что профориентацию до конца года пройдут 35 тысяч московских старшеклассников. По результатам обратной связи практически 100% прошедших профориентацию отмечают то, что она была им полезна.