Что посадить на даче в Подмосковье в конце сентября

Осень — отличное время для дачных посадок. В Подмосковье в 20-х числах сентября ещё тепло, а растения успевают прижиться до холодов. Агрономы уверяют, что большинство кустарников и деревьев прекрасно чувствуют себя в такое время.

Ягодные кустарники: что можно посадить

Многие садоводы думают, что осенью ягоды не сажают. На самом деле, почти все кустарники чувствуют себя отлично. Смело покупается саженцы крыжовника, смородины и обычной малины.

Исключение — ремонтантная малина. Её лучше высаживать только весной. А вот землянику желательно сажать с августа, чтобы она успела укорениться до холодов.

Перед посадкой можно слегка подрезать листья, особенно если речь идёт о массовой посадке. Это облегчает пересадку и снижает стресс для растений.

Плодовые деревья: осенние посадки

Что касается яблонь, слив и вишен, то поздняя сентябрьская посадка тоже подходит. Главное — аккуратно подготовить растение:

Уберите нижние листья и ветки, если они мешают. Ямку делайте чуть глубже, чем корни — это помогает дереву лучше прижиться.

Даже молодые саженцы высотой около метра лучше слегка заглубить и подрезать нижние ветки — так дерево будет легче переносить осенние холода и подготовится к фотосинтезу до первых морозов.

Хвойные кустарники: как правильно сажать

Пихты, ели и другие хвойники осенью тоже прекрасно приживаются.

Есть несколько нюансов:

Заглублять саженец нужно примерно на 5-8 см по стволу

Если нижние ветки мешают, их аккуратно подрезают

Молодые растения заглубляют под самые нижние ветки

Такой подход гарантирует, что хвоя останется зелёной до морозов и растение переживёт зиму без потерь, пишет Day.ru.

Луковичные растения: подготовка к весне

Конец сентября — оптимальное время для посадки луковичных. Примутся тюльпаны, нарциссы и прочие декоративные луковичные. Эти растения сажают именно осенью, когда они "спят". Октябрь считается даже более удачным месяцем для высадки, но сентябрь тоже отлично подходит.

Многолетние декоративные растения

Некоторые многолетники можно посадить и в конце сентября, но с важным условием: удалить бутоны и немного подрезать листья, чтобы растение не тратило силы на цветение и успело укорениться. Смело высаживайте хризантемы, астры, лилейники. Однолетники вроде петунии или бархатцев лучше высаживать весной, а многолетники отлично переносят осенние посадки.