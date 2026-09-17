Что посадить на даче в Подмосковье в конце сентября

Осень — отличное время для дачных посадок. В Подмосковье в 20-х числах сентября ещё тепло, а растения успевают прижиться до холодов. Агрономы уверяют, что большинство кустарников и деревьев прекрасно чувствуют себя в такое время.
Многие садоводы думают, что осенью ягоды не сажают. На самом деле, почти все кустарники чувствуют себя отлично. Смело покупается саженцы крыжовника, смородины и обычной малины.
Исключение — ремонтантная малина. Её лучше высаживать только весной. А вот землянику желательно сажать с августа, чтобы она успела укорениться до холодов.
Перед посадкой можно слегка подрезать листья, особенно если речь идёт о массовой посадке. Это облегчает пересадку и снижает стресс для растений.
Что касается яблонь, слив и вишен, то поздняя сентябрьская посадка тоже подходит. Главное — аккуратно подготовить растение:
Пихты, ели и другие хвойники осенью тоже прекрасно приживаются.
Есть несколько нюансов:
Такой подход гарантирует, что хвоя останется зелёной до морозов и растение переживёт зиму без потерь, пишет Day.ru.
Конец сентября — оптимальное время для посадки луковичных. Примутся тюльпаны, нарциссы и прочие декоративные луковичные. Эти растения сажают именно осенью, когда они "спят". Октябрь считается даже более удачным месяцем для высадки, но сентябрь тоже отлично подходит.
Некоторые многолетники можно посадить и в конце сентября, но с важным условием: удалить бутоны и немного подрезать листья, чтобы растение не тратило силы на цветение и успело укорениться. Смело высаживайте хризантемы, астры, лилейники. Однолетники вроде петунии или бархатцев лучше высаживать весной, а многолетники отлично переносят осенние посадки.