"Они встретились": Юлиан сообщил о трагедии в семье Пахмутовой и Добронравова

Накануне, 16 сентября, была третья годовщина со дня смерти прославленного поэта-песенника Николая Добронравова. С тех пор поклонники переживают за вдову артиста. Александра Пахмутова стала меньше появляться на людях и только благодаря редким интервью можно узнать, как поживает композитор.

За 67 лет совместной жизни Добронравов и Пахмутова написали более 400 песен. Многие из них вошли в репертуар известных певцов и коллективов. Особым расположением у пары пользовался певец Юлиан.

"Я всегда говорю, что поэты не умирают, потому что, пока живы их песни, пока их помнят и поют, будут жить и их авторы", - заявил артист.

Юлиан сообщил о новой трагедии в жизни Александры Пахмутовой. Не так давно скончался ее деверь, брат Николая Добронравова Дмитрий, сообщает aif.ru. "По какому-то мистическому совпадению, об этом никто не знает, — вы сейчас узнаете от меня: сегодня 40 дней исполнилось со дня смерти Дмитрия Николаевича, брата Николая Николаевича Добронравова", - объявил Юлиан.

Певец рассказал, что Дмитрий никогда не был связан с творчеством, но старшего брата всегда поддерживал. "Он был интеллигентным человеком. И очень близким для их семьи. Они были по-настоящему родными, ни дня не проводили, чтобы не поболтать друг с другом по телефону. Говорят, что после 40 дней душа улетает. Наконец-то братья встретились", - заключил исполнитель.

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