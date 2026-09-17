Лавров: Запад активно готовится воевать с Россией

Правящие круги многих западных стран усиленно насаждают миф о якобы имеющей место российской угрозе. Идет активная подготовка к войне с Россией, которую осуждают за то, что она подрывает "европейские ценности", заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Лавров подчеркнул: так называемые "европейские ценности" означают только одно - Европа вновь готова поддерживать нацизм. Ответственность за последствия безрассудных антироссийских действий, конечно, будут нести инициаторы, отметил российский министр.

Россия в любом случае найдет возможность, чтобы дать адекватный ответ на внешние вызовы своей безопасности, развитию, благополучию своих граждан. В этом не должно быть никаких сомнений, приводит слова Лаврова ТАСС.