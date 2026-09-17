Главный вход Парка Горького возвращает исторические цвета

Вместо текущего ремонта – полноценная научная реставрация. Главный вход Центрального парка культуры и отдыха имени Горького возвращает исторические цвета. Над этим проектом трудились около сотни специалистов. Главный архитектор реставрационного проекта Елена Киселёва подчеркивает: историческая арка входа – один из самых ярких образцов архитектурной мысли середины прошлого века.

"Ансамбль парадного входа в Парк Горького состоит из двух павильонов, планкирующих основную арку. Которая называется пропилеи - всё это решение классического помпезного стиля. Он состоит из разнообразных материалов: мы тут видим и песчаник, и розовый гранит на цоколе, и бетонные элементы декоративного такого бетона - специального каменного литого декора, который мы видим на фризах", - рассказала Елена Киселёва, главный архитектор.

Предыдущая реставрация здесь проводилась более 10 лет назад. В этот раз реставрационный проект коснулся фасадов и кровли арки главного входа. Специалисты расчистили и докомпоновали белокаменные поверхности, оштукатурили и окрасили фасады в первозданный цвет, а также привели в порядок смотровую площадку, ворота арки и декоративные элементы, расположенные на парапете.

Время и ветер беспощадны, поэтому реставраторам пришлось буквально по крупицам восстанавливать некоторые элементы уникальной лепнины. Металлические элементы декора оказались более стойкими к испытанию временем, но также требуют обновления.

Все работы по реставрации были согласованы с Департаментом культурного наследия Москвы.

"Реставрация проводилась под контролем специалистов Департамента культурного наследия на основании согласованного проекта и выданных Департаментом культурного наследия разрешений. До конца года также предстоит привести в порядок ограду объекта культурного наследия", - рассказал Олег Голосной, Заместитель руководителя Департамента культурного наследия Москвы.

Увидеть обновленный главный вход в Центральный парк культуры и отдыха можно будет в День города.