В Москве стартовала масштабная кампания по вакцинации детей от гриппа

Сегодня в Москве открылись мобильные пункты вакцинации против гриппа у станций метро, МЦК и МЦД. Для удобства горожан они будут работать с утра и вечера, в том числе по выходным. Сделать прививку можно и в поликлиниках. А накануне вакцинация началась и в столичных школах. Как Москва готовится к эпидсезону?

Сентябрь в Москве - это не только аромат хризантем и начало учебного года. Но и возвращение незримого, но коварного сезонного гриппа. Однако у столичных школьников есть надёжный щит. В городе стартовала масштабная кампания по вакцинации детей.

Ребенку не нужно обращаться в поликлинику. Медицинские бригады сами приходят в школы. То есть буквально пять минут между историей и географией – и защита от гриппа получена.

"В этом году в рамках кампании вакцинации против гриппа используется четырехвалентная вакцина ультраквадри. Она инактивированная. Она не содержит в своем составе вируса гриппа, и поэтому прививки этой вакцины полностью безопасны", - сообщила Юлия Крумкачёва, врач-эпидемиолог ДГП 91.

Процесс отточен до автоматизма. Осмотр врача: проверка самочувствия и термометрия. Оформление документов: письменное или электронное согласие родителей, и собственно вакцинация. Ребёнок, получив свой личный "билет здоровья", идет на урок.

Педагоги тоже считают, что вакцинация - это залог стабильности всего школьного механизма. "Вакцинация в школе нужна, в первую очередь, для того, чтобы поднять иммунитет у ребенка, чтобы не пошло не только, чтобы один ребенок не заболел, который привит. Но и он не передал эту инфекцию детскому коллективу", - сообщил Михаил Горемыкин, директор школы 1770.

Его слова подтверждает опыт школьных врачей. Грипп опасен даже не сам по себе, а осложнениями после перенесенной болезни - пневмонией, бронхитом, проблемами с сердцем. Прививка препятствует развитию инфекции в организме. И даже самым новым штаммам гриппа создает надежную преграду.

Пока осень раскрашивает Москву в тёплые тона, возможность получить надёжную защиту от коварной болезни есть и у детей, и у взрослых. Вакцинироваться можно на работе, в поликлиниках и даже на улице. Так, возле метро уже развернулись мобильные пункты вакцинации.

Грипп не стучит в дверь. Он вламывается сквозняком, случайным рукопожатием, кашлем. И каждый может заранее закрыть эту дверь на тонкий, почти незаметный замочек прививки и остаться здоровым.