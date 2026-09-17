В МХТ имени Чехова стартовали творческие вечера "Моя школа"

В МХТ имени Чехова запустил цикл творческих вечеров "Моя школа", который будут вести выпускники легендарной студии. Теперь учебный театр в Камергерском стал ещё и площадкой для встреч известных мхатовцев со зрителями.

Единой программы нет - каждый участник составляет её сам, так что повторов точно не будет. Первый вечер провёл Игорь Верник, окончивший Школу-студию почти 40 лет назад. На подобных вечерах - без грима - можно будет увидеть и других любимых артистов.

"Встречи, которые будут проходить каждую вторую и четвертую среду месяца, это наш первый камушек в поддержку Школы-студии, потому что все сборы с этих творческих вечеров пойдут на поддержание, на помощь и студентам, и педагогам", - отметил Константин Хабенский.