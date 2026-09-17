"Само преступление уже есть наказание": названа причина развода 51-летнего Горобца и 19-летней Олексюк

На днях появилась информация, что режиссер Марк Горобец и его юная супруга, актриса Александрина Олексюк, расстались.

Поводом для обсуждений, что супружеская жизнь Горобца и Олексюк дала трещину, стало то обстоятельство, что из блогов пары пропали совместные фотографии, даже свадебные. Кроме того, супруги давно не выходят в свет вместе. Особо наблюдательные поклонники обратили внимание, что Марк и Александрина перестали носить обручальные кольца.

Более того, минувшее лето Горобец и Олексюк провели раздельно. Так, режиссер был на отдыхе в Израиле, в то время как актриса с головой ушла в учебу. Александрина сменила актерский факультет НИУ ВШЭ на "Медиакоммуникации" МГУ.

Вероятный развод пары прокомментировала сваха Роза Сябитова. "Когда пожилой мужчина женится на молодой, то само преступление уже есть наказание", - сделала вывод звезда программы "Давай поженимся!"

Она даже назвала причину расставания. "Молодость берет свое. Взрослый мужчина, у которого есть деньги или какое-то положение в обществе, всегда хочет молодую. С молодой спать приятнее... Он хочет, чтобы им восхищались, поддакивали ему. Но так будет только до определенного периода, пока девочка не подрастет. А она, как только подрастет, повзрослеет и поумнеет, захочет увидеть другой мир. Природу не обманешь. Природе все равно, любовь или не любовь, она продолжает человеческий род, срабатывают инстинкты. И мужчина должен понимать, чем все может закончиться. Надеяться, что счастье будет длиться всю жизнь - глупо", - отрезала Сябитова.

Однако Анна Ковалевская высказала мнение, что внушительная разница в возрасте не всегда бывает причиной развода, она лишь создает определенные риски, потому что человек 18-25 лет еще сильно меняется, передает "Мир новостей".

"Такие отношения иногда строятся по модели "наставник-ученица": мужчина принимает решения, обеспечивает, а молодая жена восхищается и подстраивается. Пока такая модель устраивает обоих, брак может быть счастливым. Но если женщина взрослеет и начинает требовать равноправия, возникают конфликты", - рассуждает эксперт.

Напомним, что Марк Горобец и Александрина Олексюк поженились 24 декабря 2024 года. Влюбленные не стали устраивать грандиозного торжества, ограничившись приглашением самых близких друзей и родственников.

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