"У Тарасова нет денег?": Анастасия Костенко вынуждена тащить семью на себе и работать по 20 часов в сутки

Анастасия Костенко стала третьей женой Дмитрия Тарасова. К ростовской красавице футболист ушел от Ольги Бузовой, выгнав певицу из дома и отобрав все подарки. Поговаривали, что красавицу-модель спортсмен встретил в ресторане и сразу влюбился. Костенко родила Тарасову четверых детей.

В соцсетях их союз выглядит безоблачным, а дом — полной чашей. Но все чаще появляются слухи, что у пары не все так гладко. Поговаривают, что Анастасия тащит на себе и быт, и финансовое бремя. Якобы Костенко стала основным добытчиком в многодетной семье. Баснословных гонораров у Тарасова больше нет. Найти достойную работу экс-футболист не может.

Дмитрий пробовал себя в роли коуча, развивал спортивную школу и даже пытался петь, но ни одно из новых занятий не принесло ему ни славы, ни серьезных денег. В итоге экс-футболист решил распродать кое-какое имущество, чтобы содержать многодетную семью. В том числе тот самый подмосковный особняк, из которого он выгнал Бузову.

Оставшись без стабильного заработка, да еще и с обязательством платить алименты на дочь от первого брака, Тарасов вынужден ужиматься в расходах. Например, Костенко как-то призналась, что справляется с домом без помощи домработницы, и за детьми ухаживает сама, без нянь.

При этом Анастасия, как может, старается укрепить семейный бюджет. Она продает рекламу в блоге, проводит платные эфиры с экспертами, даже купила небольшие апартаменты, чтобы сдавать их в аренду. Как-то адвокат семьи Катя Гордон в YouTube-шоу "Сама Меньшова" и вовсе обмолвилась, что даже деньги на алименты Тарасова зарабатывает не сам спортсмен, а его нынешняя жена. Она якобы ежемесячно выделяет порядка 100 тысяч рублей на содержание падчерицы.

Однако футболист, по слухам, не ценит старания жены. Дмитрий все меньше заботится об Анастасии и все чаще упрекает ее. Последняя выходка спортсмена возмутила пользователей Сети. Дмитрий опубликовал в блоге видео, на котором показал, как его Анастасия готовит блинчики на огромную семью. Казалось бы, муж должен гордиться такой женой. Но нет. Тарасов решил всем показать, что Костенко неумеха.

Футболист навел камеру на мусорное ведро и достал оттуда пригоревший блин. Анастасия смутилась от такого и попросила мужа прекратить, однако спортсмен лишь посмеялся над ней.

Похоже, Костенко уже не выдерживает такие нагрузки, дает о себе знать и отсутствие даже моральной поддержки со стороны мужа. На своей странице в соцсети Анастасия пожаловалась, что спит порой по три часа в сутки. "Каждый понедельник обещаю поменять режим. Не меняется. В моих сутках бодрствования 19-21 час. Сна — 3-5", — поделилась многодетная мама.