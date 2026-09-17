ЛДПР предложила исключить выходные из отпуска

Депутаты ЛДПР предложили не включать выходные дни в ежегодный основной и дополнительный оплачиваемый отпуск.

Сейчас в России ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Выходные дни, попадающие в этот период, засчитываются наравне с рабочими. Из-за этого двухнедельный отпуск попадает только на рабочих 8-10 дней. Депутаты считают такой расчет скрытым сокращением отдыха.

В связи с этим ЛДПР предлагает исключить выходные из отпуска, чтобы люди смогли эффективнее планировать отдых и больше проводить время в семьей.

Ожидается, что законопроект рассмотрят и примут на IX-м созыве Государственной думы. В настоящий момент депутаты дорабатывают документ и планируют отправить его на заключение правительства, передает ТАСС.