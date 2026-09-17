Запрещающий детям до 13 лет соцсети закон официально представлен в ЕК

Закон, запрещающий соцсети детям до 13 лет, официально предложила Еврокомиссия. Документ, подразумевающий также ограничения для подростков от 13 до 15 лет, презентовала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен пояснила, что ЕК применит постепенный и дифференцированный подход. Она отметила, что каждый возраст имеет свои особенности, и для них разработаны индивидуальные уровни защиты. Это означает - никаких социальных сетей для лиц младше 13 лет, никаких личных аккаунтов для лиц младше 15 лет. С 13 и до достижения ребенком 15 лет разрешены только мини-аккаунты, созданные и контролируемые родителями или опекунами, с ограниченными функциями и ограничением по времени до одного часа в день.

Для детей в возрасте от 15 до 18 лет безопасный дизайн платформ станет обязательным. Также фон дер Ляйен предложила ввести некоторые ограничения для соцсетей, видеосервисов, онлайн-игр и ИИ-чат-ботов, предоставляющих услуги детям младше 18 лет. Рестрикции коснутся, в частности, YouTube, а также сервисов признанной в России экстремистской и запрещенной корпорации Meta*.

*Организация признана экстремистской и запрещена на территории России