Шойгу сообщил о рейдерском захвате предприятий с российским капиталом в Армении

Российский бизнес, работающий в Армении, сталкивается с откровенными "двойными стандартами". В отношении предприятий проводится недружественная линия, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Шойгу подчеркнул: то, что происходит с предприятиями и целыми отраслями, в которые Россия вложила миллиардные инвестиции, сложно назвать иначе, чем рейдерский захват. При этом для оправдания используются самые нелепые аргументы.

Шойгу на совещании членов президиума научно-экспертного совета Совбеза напомнил, в частности, о ситуации с Южно-Кавказской железной дорогой, находящейся в концессии у РЖД. В Ереване заявляют, что Армения теряет возможности интегрирования в международные железнодорожные сети в случае продолжения управления Россией армянскими железными дорогами, передает ТАСС.