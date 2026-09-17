Памфилова: ЦИК сделает все, чтобы обеспечить безопасность и прозрачность выборов

Центризбирком сделает всё, чтобы обеспечить безопасность и прозрачность выборов - несмотря на угрозы. Об этом заявила сегодня председатель комиссии Элла Памфилова на открытии информационного центра в Москве.

Отметив, что в полной мере запущена государственная автоматизированная система "Выборы". Она полностью автономна от сети Интернет и недосягаема для кибератак.

Голосование начнётся завтра и продлится три дня. Предстоит выбрать депутатов Госдумы девятого созыва, а также заксобраний в ряде регионах и глав субъектов России.

В этом году участие смогут принять более 111 миллиона граждан. И впервые - жители Донбасса и Новороссии. При этом в новых регионах предприняты все необходимые меры для безопасности избирателей.