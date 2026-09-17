Андрей Малахов рассекретил тайную свадьбу Ангелины Вовк

В семье легендарной ведущей Ангелины Вовк случилось радостное событие - свадьба. Причем произошло оно еще летом, но известно об этом стало только сейчас.

О торжественном мероприятии сообщил Андрей Малахов в новом выпуске своего шоу. Оказалось, что внучатая племянница и полная тезка прославленной ведущей вышла замуж за 29-летнего журналиста Ивана Полбенникова. Свадьба состоялась летом. При этом о торжестве заранее не рассказывали.

В программе отметилась и сама телеведущая. Кстати, накануне, 16 сентября, Ангелине Вовк исполнилось 84 года. Она прокомментировала радостное событие, которое случилось в жизни ее родственницы. Легендарный диктор рассказала, что ее первое впечатление об избраннике внучатой племянницы при знакомстве оказалось положительным.

"Когда они пришли со мной знакомиться, Ваня сказал, глядя на Ангелину влюбленными глазами: ''Я ее очень люблю''. И я поверила этому молодому человеку, что он сделает счастливой мою внучку. Кажется, они счастливы", - заключила Ангелина Вовк.

Напомним, что сама известная ведущая была замужем дважды. Ее брак с актером Геннадием Чертовым продлился 16 лет. С художником Индржихом Гецем она прожила 13 лет. Детей у Ангелины Вовк нет.

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