Более 350 студентов столичный вузов участвуют в проекте "Неравнодушный москвич"

Добровольцы помогают Госинспекции по недвижимости - сообщают о признаках незаконного строительства. заброшенных здании и захламлений в Москве.

Проект "Неравнодушный москвич", организованный Госинспекцией по недвижимости, объединяет активных жителей столицы, которые готовы вносить личный вклад в создание комфортной и безопасной городской среды. За пять лет к сообществу присоединились 1250 человек, из них порядка 30% - это студенты московских вузов.

Для участия в программе доброволец проходит специальное бесплатное обучение, затем на основе полученных знаний замечает подозрительный объект, например, незаконную стройку, ветхое или бесхозное здание, захламление городских территорий, и передает информацию в Госинспекцию по недвижимости. Представители ведомства проверяют данные и, при подтверждении факта нарушения, принимают меры по его устранению. Обратная связь гарантирована, а результат виден каждому добровольцу.

Эффективность такого подхода подтверждает статистика: с начала 2026 года участники направили в ведомство 1138 обращений по вопросам нелегального строительства, неправомерной реконструкции, ветхого фонда и захламления территорий. В ходе проверок инспекторы подтвердили 551 нарушение - по каждому из них уже приняты необходимые меры.

Для студентов участие в проекте - это не только вклад в благоустройство, но и ценный практический опыт. Они учатся анализировать градостроительную ситуацию, взаимодействовать с профильными службами и понимать алгоритмы работы контролирующих органов. Кроме того, проект сотрудничает с платформой "Город заданий", где за активность можно получить до 300 поощрительных баллов.

Стать соавтором позитивных перемен в родном городе может каждый житель столицы. Присоединиться к команде "Неравнодушный москвич" просто: достаточно заполнить анкету по ссылке или отправить заявку на электронную почту dobrovoletsgin@control.moc.ru.