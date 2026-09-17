Украинские посольства в разных странах мира работают как рекрутинговые центры. Они набирают наемников в ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Дипломат напомнил, что по информации украинских властей в рядах ВСУ сейчас служат более 16 тысяч так называемых "добровольцев". В реальности же это иностранные наемники, которые приехали зарабатывать деньги либо получать военный опыт. Всего же через иностранный легион прошло не менее 30-40 тысяч солдат удачи, предположил Мирошник.

По данным посла, контингент наемников, в основном, состоит из авантюристов и изгоев общества. Большинство наемников – судимые, рецидивисты, либо люди, которые ищут легкий заработок, передает ТАСС.