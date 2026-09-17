Участников электронного голосования на выборах ждут призы акции #ВыбираемВместе

В период проведения выборов депутатов Государственной Думы 18, 19 и 20 сентября москвичи, отдавшие свой голос дистанционно, смогут принять участие в акции "#ВыбираемВместе2026 — Москва" и получить ценные поощрения. Розыгрыши баллов и специальных призов от партнеров запланированы на 19, 20 и 21 сентября.

Избиратели, выбравшие электронный формат волеизъявления, претендуют на получение призовых баллов номиналом 1 000, 3 000, 5 000, 10 000 и 50 000 единиц. Один балл эквивалентен одному рублю. Помимо денежных эквивалентов, участники акции могут стать обладателями специальных предложений от партнеров программы, направленных на расширение доступа к цифровым сервисам и контенту.

Победители определяются в три этапа: 19 сентября — среди тех, кто проголосовал до 20:00 18 сентября; 20 сентября — среди проголосовавших в период с 20:01 18 сентября до 20:00 19 сентября; 21 сентября — среди избирателей, отдавших голос с 20:01 19 сентября до 20:00 20 сентября.

Уведомление о выигрыше поступит победителю в СМС-сообщении с номера DIT_MOS. Для получения приза необходимо активировать уникальный код на сайте программы "Миллион призов" в срок до 12 октября включительно. Процедура активации требует авторизации на странице акции "#ВыбираемВместе2026 — Москва" с использованием учетной записи портала mos.ru.

Накопленные баллы можно использовать для оплаты широкого спектра услуг и товаров.