Московскую систему электронного голосования подготовили к выборам в Госдуму

В Москве завершена техническая подготовка системы электронного голосования к выборам, которые пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. В эти дни жители столицы будут выбирать депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а избиратели района Щукино еще и муниципальных депутатов. Все элементы системы, включая онлайн-платформу, терминалы на участках и электронные списки избирателей, прошли комплексное тестирование и готовы к работе в штатном и резервных режимах.

Проголосовать на выборах смогут совершеннолетние граждане, имеющие постоянную регистрацию в Москве. Для участия в голосовании предусмотрены два способа: онлайн на портале elec.mos.ru и с помощью терминалов на избирательных участках.

Все участники электронного голосования в столице станут участниками программы "Миллион призов".