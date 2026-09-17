Бурковский вляпался в скандал в США: это перебор

Андрей Бурковский вместе с семьей покинул Россию в 2022 году. Артист не делал громких заявлений. Поначалу многие даже подумали, что в Америке звезда "Даёшь молодёжь!" проводит отпуск. Только когда Андрей начал выставлять в соцсети посты на английском языке, стало понятно, что в России в ближайшее время мы его не увидим.

Артист обосновался в США, и нашел в Америке работу. Вот только таких заоблачных денег, как в нашей стране, он уже не получает. Хотя за океаном Андрей работает на трех работах — он играет в спектаклях, снимается в кино и преподает в актерской школе.

При этом Бурковский успел вляпаться в скандал. Актер пренебрег нормами новой этики и назвал ассистенток своего менеджера "девушками". Работницы были возмущены и пожаловались начальству.

"Я сказал: "Девушки, можете помочь?" Утро следующего дня началось с того, что мне позвонил экзекьютив продюсер (ключевое лицо в бизнесе, отвечает за финансирование и контролирует проект — прим.ред.). И час я разговаривал с ним о том, что на меня написали жалобу из-за того, что я назвал их девушками", — поделился Андрей в интервью иноагенту Юрию Дудю.

Пользователи Сети от таких правил пришли в ужас. В комментариях на YouTube люди из разных уголков мира поделились своими подобными историями, многие отметили, что такие недопонимания случаются, но это не норма и сами американцы смеются над такими жалобами. "Это перебор, но такое есть. Да. Причем парня парнем еще можно назвать, а вот с девушками все очень сложно", — поделился один из жителей США.