Названа причина смерти биатлониста Сергея Чепикова

Сегодня, 17 сентября, стало известно о смерти прославленного спортсмена Сергея Чепикова. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов РФ Сергей Аверьянов. Спортсмену было 59 лет.

Как передает "База", причиной смерти стало онкологическое заболевание. По словам супруги, Сергей Чепиков долгое время боролся со смертельно опасным недугом. При этом даже в ходе лечения он продолжал работу в комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству.

За свою карьеру Сергей Чепиков завоевал шесть олимпийских медалей. Он дважды становился чемпионом мира и два сезона подряд — в 1989/90 и 1990/91 годах — выигрывал общий зачет Кубка мира. К слову, этот рекорд среди мужчин российские спортсмены не побили до сих пор.

После завершения спортивной карьеры Чепиков работал тренером-консультантом сборной России. В последние годы он также являлся депутатом Государственной думы.