Россия и Украина обменялись телами погибших

Очередной раунд обмена телами погибших военнослужащих провели российская и украинская стороны. Об этом сообщил депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции Шамсаил Саралиев.

Обмен телами погибших бойцов состоялся на белорусско-украинской границе. Как написал в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок, обмен проходил в пункте пропуска "Новая Гута".

О соглашении между Москвой и Киевом стало известно 17 сентября. На Украину в рамках обмена вернули 252 тела солдат. Российским представителям передали тела 23 военнослужащих.