У сына Михаила Ефремова обнаружили тяжелую болезнь: легкие почти полностью разрушились

Сыну известного актера Михаила Ефремова, 35-летнему актеру Николаю Ефремову, подтвердили бронхиальную астму в крайне тяжелой форме. Сейчас его легкие работают примерно на 14% от нормы.

Любые физические нагрузки для него опасны. При этом после экстренной госпитализации Николай Ефремов продолжает курить, передает Mash.

В последние годы сына Михаила Ефремова постоянно мучили приступы удушья и одышка при обычной ходьбе, уровень кислорода в крови упал до 92%. Последнее обследование показало эмфизему и хронический бронхит. Сейчас актеру проводят генно-инженерную биологическую терапию в московской клинике.

Также от отца ему передался рассеянный склероз. В прошлом году недуг перешел в тяжелую форму на фоне серьезных травм, которые Николай получил при падении из окна третьего этажа летом 2023 года.

Напомним, сына Николая Михаилу Ефремову родила актриса Евгения Добровольская. По слухам, одно время он злоупотреблял алкоголем и состоял на учете у психиатра. Однако теперь ситуация наладилась. Говорят, непутевый сын Ефремова и Добровольской начал новую жизнь.

Недавно Николай вышел в свет с женой Владиславой, хотя до этого ходили слухи, что супруги расстались из-за его пристрастия к алкоголю и нежелания работать. Кроме того, Николай сблизился с отцом, актером Михаилом Ефремовым. Сейчас оба служат в одном театре "Мастерская 12" Никиты Михалкова.

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