"Ее в гробу нет!": мать умершей от рака Стеллы Барановской выступила с шокирующим заявлением

Стелла Барановская скончалась 4 сентября 2017 года. Актриса боролась с раком, но болезнь оказалась сильнее. Ей было 30 лет.

Когда у Стеллы выявили острый лимфобластный лейкоз, ей на помощь пришли коллеги певица Зара, Лера Кудрявцева, Катя Гордон. Больше всех о Барановской заботилась Анфиса Чехова. Но спасти актрису не удалось.

Похоронили Стеллу на Машкинском кладбище в Химках. Проводить в последний путь красавицу-актрису пришли родные и близкие, в том числе Анфиса Чехова и Катя Гордон. Сразу после траурной церемонии могила утонула в цветах, казалось, что друзья не забудут так рано ушедшую девушку и обязательно будут ее навещать.

Но с момента смерти Барановской прошло 9 лет, и теперь на могиле стоит лишь крест, облупившаяся табличка, да старые искусственные цветы. Оказывается, мама актрисы против установки памятника. Чехова предлагала ей помощь, но та отказалась.

В студии шоу "Малахов" Лариса Крючонкова, мама Стеллы, объяснила свое решение. По ее словам, на могиле актрисы творятся необъяснимые вещи.

"Портреты украдены. Я уже перестала их ставить, потому что это невозможно. Кто-то приходит и забирает все. Я вообще не понимаю, кто это делает и как. Ограда стояла, ее нет", — заявила Крючонкова.

Но это не самое страшное. Лариса уверяет, что странности начались со дня похорон, и до сих пор родным поступают звонки с номера Стеллы.