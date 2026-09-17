Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на пресс-конференции ТАСС, что генсек ООН не предоставил списков погибших в Буче, несмотря на все многочисленные запросы российской стороны.

По словам спикера внешнеполитического ведомства, отсутствие ответа ООН в очередной раз доказывает, что это провокация. Киев за якобы погибших мирных жителей в Буче выдает ликвидированных боевиков нацбатальонов.

Кроме того, добавила дипломат, генсек ООН сознательно подыграл антироссийской кампании по Буче, полностью став частью этой провокации.

В апреле 2022 года киевский режим в апреле 2022 года распространил по западным СМИ видеозаписи из Бучи – якобы доказывающие массовое уничтожение мирных жителей российскими войсками. Однако ВС России покинули город 30 марта.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что украинские фото- и видеоматериалы из Бучи - это инсценировка и провокация.